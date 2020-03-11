被動元件廠禾伸堂（3026）公布去年度財報，儘管去年第四季因提列和解金導致單季轉虧，然而全年每股盈餘達5.02元，董事會仍大方配息7元，含盈餘分配5元、資本公積2元，以禾伸堂今日收盤價計算，隱含現金殖利率飆逾7％，股息水準創下歷史次高紀錄。

禾伸堂董事會今日決議通過108年度財務報告，全年合併營收約為新台幣（以下同）146.01億元，營業毛利30.51億元，毛利率為20.9％，營業費用21.88億元，營業外收入0.86億元，稅前淨利9.48億元，稅後淨利6.62億元，歸屬母公司淨利7.93億元，YoY -71.5％，基本每股稅後盈餘5.02元。

今日董事會亦通過108年度每股擬配發現金股利7.0元，其中包含盈餘分配5.0元及資本公積2.0元，該股利分派案將提交6月9日舉行之股東常會進行報告。

展望第一季，禾伸堂被動元件生產廠區均在台灣，因此產出不受新冠病毒疫情影響，且近期被動元件客戶訂單需求快速增加，將積極提升工廠產出，全力支援客戶需求。

(工商 )