瞄準國內龐大的休閒零食商機！聯華食品11日宣布，推出全新「卡廸那四重脆」，主打獨特四層構造與3D立體造型的玉米休閒零食，讓爽脆度更提升，首波推出起司、香辣兩種口味，即日起在全台便利商店、超市全聯及量販通路販售！

歡慶新品上市，聯華食表示，將推出「萬元現金4倍送」抽獎活動，從3月23日到5月31日止，消費者只要憑購買「卡廸那四重脆」發票登錄，即可玩拉霸抽現金活動，最高獎金4萬元，買越多中獎機會越多。

聯華食指出，據尼爾森市調顯示，口感爽脆是消費者選購休閒零食時首要的考量因素。為貼近消費者需求，聯華食品旗下經典品牌「卡廸那」首度推出創新口感的「卡廸那四重脆」，主打獨特、吸睛的四層中空立體造型，爽脆度更提升，入口還有濃厚的玉米香氣。

全新「卡廸那四重脆」有起司、香辣兩種口味，據業者介紹，起司口味是以香濃的切達起司，搭配玉米胚體，讓風味更具有層次；香辣口味則是由研發團隊調製的秘製配方，微辣帶勁。業者預期「卡廸那四重脆」將會在台灣休閒零食市場，引發迴響。

聯華食並指出，為配合「卡廸那四重脆」新品上市，特別邀請到今年代表台灣至日本NHK紅白歌合戰表演，長相甜美的AKB 48 Team TP成員邱品涵參與廣告拍攝，希望透過其清新亮眼的形象，帶給消費者耳目一新的感受。

(工商 )