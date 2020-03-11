取消新冠肺炎的醫療險等待期，原本是好事，怎會鬧出保險局要求立即下架？保險局長施瓊華11日「解密」指出，有壽險公司針對新冠肺炎送審取消等待期的新保單，但卻有壽險公司拿舊保單，直接讓業務員去跟保戶行銷免等待期，造成競爭上不公平，保險局才出手整頓。

施瓊華表示，有公司乖乖守規則送審，但擔心審查時間太長，保險局還承諾優先審查，結果就出現公司拿舊保單，讓業務員直接去跟保戶說免等待期，保單上面沒有任何更動或批註，讓業務員對保戶口頭上的承諾，就不符合規定。

保險局在要求這些免等待期措施「下架」的同時，也火速邀集壽險公會及業者，確定法定傳染病較無帶病投保疑慮，現售保單若要針對法定傳染病免等待期，可由核准制改為備查制，即各壽險公司可逕自附加或出新保單，15天內再送保險局備查即可。

由於星展銀行（台灣）直接送財管客戶及信用卡客戶45天的新冠肺炎醫療保障，確診就給1.2~2.2萬元的慰問金，由於每位客戶保費在500元以下，符合銀行局的函令，即銀行為了維持客戶關係、推廣業務及宣導企業形象，可在每人500元以內的範圍內送贈品或辦活動，被外界質疑銀行局與保險局監理不同調。

施瓊華即解釋，並不是不讓保險業推出關懷保戶的措施，是有公司乖乖送審新冠肺炎的保單，但有公司卻打著關懷的名義，實際上是讓業務員去行銷保單，保險局才出手整頓。

(工商 )