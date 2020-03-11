張孝全與新人演員李沐在Netflix華語影集《誰是被害者》飾演父女，張孝全與李沐在劇中角色關係緊張，每場對手戲幾乎都演到情緒崩潰，讓張孝全留下深刻印象，直誇「李沐非常了解角色心理狀態，戲裡戲外的反差很大，實際拍攝時讓我非常驚豔」。有趣的是，李沐得知自己要飾演張孝全的女兒時，人還在英國念書，當她打了越洋電話、興奮與在台灣的父母分享，媽媽竟然第一時間蹦出「那我可以演他太太嗎？」爆笑回應，讓李沐哭笑不得。

黃河（左）與李沐。

黃河。

李沐興奮表示「第一次跟孝全哥見面時覺得他很酷、有點距離感，沒想到開拍後，兩人等戲時閒話家常，很快就拉近彼此距離。跟孝全哥一起演戲非常有安全感，可以輕鬆討論個人想法。」但與偶像對戲畢竟壓力不小，從粉絲躍升偶像女兒，她也坦言「跟孝全哥演戲最困難的是，以前看過他演出的印象太過深刻，所以要不斷提醒自己『已經不是觀眾了』，才能消除過去既定印象。」

張孝全在《誰是被害者》展現全新一面，扮演患有亞斯伯格症的鑑識官，個性耿直木訥、人際關係疏離，沒想到在偵查一樁連環命案時，發現多年未見的獨生女竟成嫌疑人，為找出案件真相，隻身闖進燈紅酒綠的高級酒店、砸大把鈔票找盡年輕小姐輪番詢問追查。

黃河。

戲路多變的黃河，這次挑戰飾演酒店少爺，為戲需求也要換上女裝，除了買高跟鞋回家穿、塗上水晶指甲油，更直接穿著裙子生活，試著從各種小地方暸解女人心。揣摩角色過程中也發生令黃河印象深刻的小插曲，「有次正式拍攝前，定裝到一半我拿下假髮，走到門口休息時，有位經過的阿嬤向我問路，沒想到把她嚇壞了，邊走邊回頭打量，我才發現自己穿著馬甲與小可愛。事後回想我們也常常有先入為主的感受，因為外在、穿著打扮去分類他者，我們必須要真正去了解彼此」。劇中他與李沐是無話不說的閨蜜，戲外都曾留學英國，也愛好藝術，話匣子一開就停不下來，很快就培養演戲默契。Netflix華語影集《誰是被害者》將於4月30日首播。

(中時 )