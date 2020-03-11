前南投縣長李朝卿及其妻舅簡瑞祺等利用經辦道路災修復建等發包工程收取回扣貪污案，經最高法院就其中部分案件發回更審。台中高分院11日宣判，判處李朝卿徒刑21年、褫奪公權9年；簡瑞祺徒刑16年、褫奪公權9年，全案仍可上訴。

台中高分院指出，李朝卿在94年12月20日起至101年11月30日期間擔任南投縣長期間，利用經辦南投縣政府所發包公用工程「99凡那比C1-011水里鄉投58線2K＋500（文麓橋）道路災修復建工程監造測試工作」等案機會，單獨或共同收取回扣共103次，總金額高達328萬935元。

而李朝卿的妻舅簡瑞祺，利用李朝卿及南投縣政府相關公務員經辦南投縣政府所發包公用工程「埔里虎頭山遊憩區景觀改善工程委託設計監造」等案機會，與李朝卿等人共同收取回扣共15次，金額合計達70萬元。

法官認為李朝卿受縣民託付，竟利用南投縣政府公用工程等採購機會，與其妻舅簡瑞祺收取廠商回扣，背棄縣民託付與期待，視法律為無物，敗壞官箴。尤其，南投縣山區每逢風雨天災，道路橋樑柔腸寸斷，造成人民生命、財產重大傷害，李朝卿不但不思加強建設，竟利用工程發包機會索取回扣，傷害災修工程品質，不法犯罪次數高達103次、犯罪所得甚高，且犯後並無悔意，判處應執行有期徒刑21年，褫奪公權9年。

(中時 )