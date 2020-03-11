◎拒絕候補台人上機？陳時中這樣說

衛福部長陳時中今(11)日表示，第2次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國大陸東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台，已全數入住集中檢疫所，陳時中也已經分別前往三個檢疫所，關心安置情況。

◎不倫戀 蔡壁如：不排除開除黨籍

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭出不倫戀，民眾黨火速將張益贍停權，民眾黨立委蔡壁如今下午受訪表示，早上黨中央已定調送中評會，這一兩天會邀集中評委開會，若認定嚴重影響民眾黨聲譽，除撤張益贍的中常委身分，最重可能開除黨籍處分，也會請蔡宜芳離開。

◎視察防疫物流 蔡英文：後面的工作會更困難

口罩實名制上線後，預估每週將有700萬片網路訂購要送到4大超商。蔡英文總統今天視察中華郵政防疫物流作業，強調後面的工作會更困難，還有紓困產業重新站起來的這些重責大任。但她說，不論是政府還是民間，只要團結在一起，就能共同度過難關。

◎解禁！布口罩12日起開放出口

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，經濟部國貿局今（11）日表示，為了讓國內民眾能寄送布口罩給海外親友，提供基本防護使用，在我國口罩產能逐漸穩定情況下，中央流行疫情指揮中心同意，布口罩可以輸出，經濟部配合公告自3月12日至4月30日，通案准許出口！

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