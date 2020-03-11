被起底是「竹北大地主」么子的居家檢疫男林東京，日前遭新竹縣衛生局開出100萬元罰鍰，他的居家檢疫到3月10日已然出關。這張100萬的處分書，已於4日由專人親送的方式交到他手上，至今他仍未繳清，如果他在4月7日繳費期限未繳，將遭強制扣押財產。

林東京如果在繳費期限內未繳這張百萬罰單，衛生局會將送交行政執行署進行強制執行。新竹執行分署則表示，違反防疫規定受行政裁罰逾期未繳經移送者，將迅速依法強制執行，甚至發動強制扣押財產，以遏止民眾恣意違規，避免發生防疫出現破口。

林東京於2月25日搭乘廈門航空自北京返台，依法應居家檢疫至3月10日，但在此期間他卻未遵守規定，隨意外出遊蕩，防疫人員2月27日與林東京取得聯繫，他卻不斷更改地址，甚至變更為台北市萬華區，但經家訪仍無法尋獲男子，最後警政機關請來家人、前女友溫情喊話，這才讓林東京卸下心防，主動報到。

新竹縣衛生局長殷東成表示，林東京返台後不願乖乖配合居家檢疫規定，不但擅自外出，於協尋過程中還屢次更改地址，相當浪費人力資源，是非常惡劣的行為，因此根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，祭出100萬元重罰，創下新制法規上路以來最高罰金。

林東京鬧出失聯風波後，其身家背景也遭起底，據了解，他的父母是竹北大地主，擁有上億身家，林東京為家中么子，非常受到父母親寵愛，作風也因此非常我行我素。

(中時電子報)