新冠肺炎疫情延燒，基隆市議會19屆第7、8次臨時會於11日召開，市議員宋瑋莉站出呼籲，政府單位帶頭進行宣導衛教，更強調第一線的醫療人員很辛苦，但要實質減緩疫情帶來的危險性，必須由市長林右昌帶領市府同仁一同在各區宣導戴口罩及勤洗手的防疫措施，才能大幅減緩疫情的延燒。

宋瑋莉更對這次對抗新冠疫情，站在第一線的醫療服務人員致意，並指出，基隆到目前為止尚未有確診，這是第一線人員全體的努力，非常值得慶幸，但她表示，目前現況不代表未來不會發生漏洞，更強調現在會發生的「陸、海、空」陸上及機場的防疫工作如同作戰，而基隆港更是國際商港，日前公主號3000多名下船的旅客風波，雖然已度過傳染危險期，但是國際港口的各國船員及輪船上的船員，在國際間不斷移動，日後毎到一個港口下船，都有相同的機率造成境外移入感染源，她期盼政府解釋，是否有相關防疫檢措施，

宋瑋莉更提及，有關長期服用的高血壓、糖尿病、抗生素及退燒藥等藥品，她擔心會因此缺貨，並解釋因為有的藥物是進口、台灣藥廠沒有生產，她並希望市府可以對此提供措施，以確保民眾的安心。

(中時 )