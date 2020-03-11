儘管新冠肺炎疫情全球肆虐，衝擊到台達電(2308)第1季營運，但台達對今年營運成長目標並未改變!台達董事長海英俊表示，第1季因營收下降，費用比例上升，單季毛利率會比平時低，不過大陸廠區復工率已達90%，且機構件缺料問題已經解決，希望第2季可以恢復正常，現在有很多需求被壓抑，公司將努力讓全年成長目標不變。

台達今天下午舉行線上法說會，由海英俊及台達執行長鄭平親自主持，海英俊表示，在爆發新冠肺炎疫情之前，我們預期今年是會成長的，包括：被動元件、資料庫中心、電動車、風扇及電源都會成長，如果中美貿易戰可以解決，IA(自動化設備)及樓宇自動化需求也會回來，至於5G講得多但做得不多，就看有沒有殺手級應用，不過歐美地區疫情嚴重，市場狀況混沌不明，對第2季及第3季市場需求影響如何在密切關注中。

新冠肺炎疫情爆發後，台達電於1月30日成立「疫情應變小組」，希望能確保營運不出問題，鄭平表示，此次疫情對公司內部營運沒有產生嚴重性問題，但過年後人員回來比例只有60%，且很多供應鏈工廠無法準時開工，導致部分機構件及包材等工廠庫存料用完後一度缺料，對2月業績造成影響，不過經過我們協助附近生產機構件小工廠復工後，缺料問題在2月底已解決，且目前廠區復工率已達90%，客戶都在跟催交貨狀況，希望第2季可以恢復正常。

台達近幾年積極在廠區推動產線自動化、智能化，大幅降低台達受此次新冠肺炎疫情的衝擊，鄭平表示，大陸地區產能約佔台達整體產出的71%，即使是大陸疫情最嚴重的時候，大陸廠區因有留守員工及自動化機器都沒有停工，若不是廠區提早自動化，遭遇的復工難度及疫情影響會更大。

為因應廠區生產口罩需求，台達已在吳江廠架設一條口罩產線，海英俊表示，大陸復工先決條件是作業員要戴口罩且每天要換，公司因有自動化小組，已在吳江架了一條產線，原料也有了，明天就可以生產，預估一天可以生產3萬個口罩，足夠廠區自用。

儘管新冠肺炎疫情未止，海英俊相當看好台達今年電動車相關業務，海英俊表示，過去電動車除Tesla之外，其他車廠都沒有推出車款，不過今年開始幾乎所有傳統車廠都會推動電動車款，這些電動車都有台達的產品如：驅動馬達、DC to DC，車內電源管理等，今年台達電動車相關產品業務會比去年好很多，目前市場變數在油價，畢竟電動車是與燃油車比，如果油價續跌，或是跌至30美元以下，就會影響到電動車銷售。

在IA部分，海英俊表示，雖然受到中美貿易戰及疫情黑天鵝影響，廠商對資本支出更小心，影響短期投資意願，不過此次疫情亦讓人看到太依靠人力的工廠會做不下去，未來工廠不僅要自動化也要智能化，IA是一定要做，長期需求還是在。

針對法人關心的營業費用較高部分，鄭平表示，公司這幾年轉型看到很多成長機會，從產品研發走到解決方案，缺很多軟體及應用相關技術，這些都是要投資，若營收無法快速成長，成果未展現前投資比例就會往上升，以長期來看，研發及前端市場銷售服務能力提升的投資還是要做，不過公司今年會在費用方面更多一點控制，更重要是讓營收成長更快速一點，把費用控制在一定比例。

海英俊表示，新冠肺炎疫情對第1季營運影響很大，由於營收下降，費用比例上升，第1季毛利率會比平時低，不過現在很多產出因運輸關係運不出去，客戶都在催貨，很多需求被壓抑，預估疫情之後第2季會回來很多，公司將努力讓全年成長目標不變。

(時報資訊)