台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，大銀微系統(4576)自去年9月4日上市至今已滿6個月，且符合各標準規定，公告自3月12日起得為融資融券交易。

(時報資訊)

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