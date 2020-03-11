《證交所》大銀微系統明起開放融資融券交易 17:052020/03/11 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，大銀微系統(4576)自去年9月4日上市至今已滿6個月，且符合各標準規定，公告自3月12日起得為融資融券交易。 (時報資訊) #大銀微系統 #得為融資融券 #有價證券 #標準 #證交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中精科二期廠房預售 市府：3／25截止申請 10:042020/03/08 生活 跨業查負面信用資料 3／31上路 04:102020/03/09 證券．權證 《證交所》和潤企業、長興納入台灣中型100指數成分股 08:012020/03/09 財經 《證交所》外資上周在集中市場賣超548.19億元，今年來破2千億元 12:502020/03/09 財經 《證交所》證交所喊話：防疫有成＋基本面有撐，台股跌幅相對少 15:402020/03/09 財經 台股失守萬一 金管會、證交所信心喊話 04:102020/03/10 產業特刊 證交所：上市公司體質健全 台股基本面佳 18:432020/03/10 財經 證交所：上市公司產能回溫可期 04:102020/03/11 證券．權證 《證交所》2月上市公司營收年減4.12％，半導體、生技、食品逆風飛 08:022020/03/11 財經 《證交所》達能3月12日起恢復普通股交易 08:022020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 即時 海上2大「毒窟」！老謝曝郵輪3年完了 - 即時 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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