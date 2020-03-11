大陸陝西省文物局11日發佈消息，為彌補新冠肺炎疫情防控期間博物館閉館後觀眾不能實地參觀的遺憾，陝西歷史博物館利用館藏文物數字資源開展線上展覽，充分發揮博物館文物文化資源，服務社會公眾文化需求。

據介紹，利用館藏文物數字資源，推出數字博物館「雲端看展」，「陝西數字博物館」推出省內144家博物館虛擬展館、125個數字專題展覽、145個線上專題講座、900餘件文物介紹和百家博物館講讀平台，在官網推出系列線上展覽和「雲端看展」活動。

(旺報 )