陝西歷史博物館展開線上展覽 17:582020/03/11 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸陝西歷史博物館利用館藏文物數字資源展開線上展覽。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸陝西省文物局11日發佈消息，為彌補新冠肺炎疫情防控期間博物館閉館後觀眾不能實地參觀的遺憾，陝西歷史博物館利用館藏文物數字資源開展線上展覽，充分發揮博物館文物文化資源，服務社會公眾文化需求。 據介紹，利用館藏文物數字資源，推出數字博物館「雲端看展」，「陝西數字博物館」推出省內144家博物館虛擬展館、125個數字專題展覽、145個線上專題講座、900餘件文物介紹和百家博物館講讀平台，在官網推出系列線上展覽和「雲端看展」活動。 (旺報 ) #博物館 #數字 #展覽 #文物 #陝西 也許您會感興趣 推薦閱讀 老董從精神病院脫逃、董娘阻擋查帳 這家公司怎麼了？ 00:022020/03/08 財經 熱門與冷門藥局 銷售落差太大！口罩實名制2.0拍板 15:022020/03/09 生活 國泰金2月大賺82.9億 創歷年最賺 17:492020/03/09 財經 新光金前2月稅後獲利61.25億 成長近70％ 18:422020/03/09 財經 16季連莊 華碩電競筆電蟬聯市占第一 09:032020/03/10 財經 特斯拉擬上調上海工廠產能 盤前股價大漲10％ 19:472020/03/10 財經 新一代設計展 改採線上展覽 04:102020/03/11 投資理財 台中香蕉新樂園5月說再見 創辦人：對不起我們準備下課了！ 13:172020/03/11 生活 疫情「蕉」急！ 香蕉新樂園：對不起我們準備下課了 13:352020/03/11 旅遊 涉行賄官員逾千萬人民幣 陝西省前首富受查 13:372020/03/11 兩岸 兩岸熱門新聞 美U-2偵察機 安裝陸北斗系統 - 焦點新聞 - 旺報 成都琉璃廠出土大量五代至宋元瓷器 - 兩岸 - 旺報 湖北台辦：包機協商一波三折 台拒絕候補名單令人遺憾 - 兩岸 - 旺報 新冠肺炎病毒外交 大陸伸手援助義大利 - 兩岸 習近平深入武漢與群眾防疫人員互動影像曝光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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