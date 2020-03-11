台北文青喜愛的敦南誠品謝幕，陪伴許多音樂人一起成長的誠品音樂館迄今逾20年，為全台最大實體唱片通路，3/12-3/23誠品敦南音樂館將舉辦閉店前最後一場地下黑膠市集「Repeat讓音樂延續」，3月時規劃一系列Live、講座、藝文饗宴。同時也公布近10年的黑膠暢銷榜，帽子歌后鳳飛飛精選16首台灣歌謠專輯的《想要彈同調》拿下這10年來的冠軍，陳綺貞數張專輯也在前10名榜單。

誠品敦南音樂館近10年黑膠暢銷TOP 1：鳳飛飛《想要彈同調》。（誠品提供）

帽子歌后鳳飛飛精選16首台灣歌謠專輯的《想要彈同調》拿下這10年來的冠軍，陳綺貞的《吉他手》、《讓我想一想》、《還是會寂寞》在前十名攻佔3名次，在樂迷心中有不可動搖的地位。

誠品敦南音樂館近10年黑膠暢銷榜，陳綺貞的《吉他手》(圖)、《讓我想一想》、《還是會寂寞》在前十名攻佔3名次。（誠品提供）

誠品敦南音樂館公佈近10年的黑膠暢銷榜，除了鳳飛飛的《想要彈同調》感動最多樂迷，大陸搖滾樂團「黑豹樂隊」、竇唯主唱的膾炙人口經典歌曲《無地自容》拿下第二名；而林憶蓮睽違6年發行的《0》則位居第三，是樂迷引頸期盼之作，青峰、五月天阿信、李焯雄等音樂人也一致推薦。

華語之外，Eagles老鷹合唱團問世數十年、至今仍是全球搖滾經典的《Hotel California 加州旅館》拿下西洋類冠軍；電影原聲帶則由名導侯孝賢執導、日籍音樂大師立川直樹配樂的《悲情城市》居冠。

3月起，誠品敦南店一連串音樂活動不停歇：3/21邀請安溥、白安等歌手舉辦「戀戀敦南」街頭演唱會；3/27誠品酒窖與誠品敦南音樂館推出「飲樂，小劇院」歌劇導聆，由音樂人與專業侍酒師帶領您賞析經典歌劇、品飲美酒，體驗獨特的藝文饗宴；還有黑膠市集的「重播時光軌跡系列主題講座」。另誠品台中園道店、高雄大遠百店3-4月將陸續開展黑膠市集，歡迎喜愛音樂的朋友來聆聽好聲音。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)