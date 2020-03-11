桃園市周姓男子與弟弟年幼時，因為雙親離婚，兄弟跟著媽媽與黃姓繼父住在一起。兩人成年後，因為不滿繼父未妥善照顧母親，去年10月在龍潭某KTV將繼父約出，酒後痛毆他一頓，檢方認為，兄弟沒有主觀殺人犯意，依傷害致死罪將2人起訴。

警方調查，21歲、19歲周姓兄弟的媽媽，在他們小時候離婚，後來媽媽與黃男同居，兄弟倆一直對於黃男耿耿於懷。因為不滿黃男未照顧媽媽，相約在龍潭KTV談判，雙方一合不合，兄弟兩人先痛毆黃，兩人又把黃載到石門水庫附近，又痛毆一頓。

黃因被痛打，導致頭部重創引發腦出血，兩人隔天凌晨才載他回母親住處。周母驚見同居人陷入昏迷、傷痕累累，急叫救護車送醫仍不治。法醫相驗後認為，黃因遭鈍器擊傷頭部，引發中樞神經休克死亡。檢方認為，周和弟弟是因為照顧媽媽，和黃起衝突，主觀應無要致黃於死犯意，不過因為毆打等行為造成黃死亡。偵結後依照傷害致死罪嫌起訴周和弟弟。

(中時 )