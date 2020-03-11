開發單位中科管理局表示，台中后里農場自2007年進入營運期，出租率目前已達100％，由於尚有承租廠商規劃分期建廠及其他工程分期開發需求，本次變更案將增加餘土量93萬立方公尺，開發單位承諾將配合中市環保局及地方建議處置土石暫置造成的揚塵和交通問題，本變更案經環委審議後通過。

后里農場總開發面積為134.64公頃(含園區事業專用區75.65公頃) ，在承租廠商規劃及建廠需求下，本次變更案將增加餘土量93萬立方公尺，造成大量餘土外運的需求，由於原規劃的土石方暫置調度場部分已開發為滯洪池及環保設施用地，因此將新增3處土石方調度場供暫置之用。

開發單位表示，本園區工程開挖所產生之營建剩餘土石方以即挖即運方式，但後續相關工程短時間產生的大量土石方難以原本土石方運輸計畫進行即挖即運，需於園區內暫置之需求，因此本次變更新增3處土石方暫置調度場。

開發單位指出，除了下雨天外，建廠施工開挖期間將於工區周界或剩餘土石方外運道路進行每日一次的洗掃，約以5km為洗掃範圍。

后里區公館里里長馮詠淮表示，土石方搬運工作審慎評估，搬運造成的揚塵、交通堵塞等問題是地方都十分關注，要求運輸時管制車輛，避免在上下班通勤的尖峰時段搬運，必須走聯外道路替代甲后路段，另外街道揚塵處理應再評估，污泥沙土沖到排水溝會造成淤積，反而造成另一項問題。

台中市政府環保局表示，由於大卡車進出工地造成大量揚塵，台中市營建工地土石方區域都應加裝監視器和PM2.5細懸浮微粒感測器，以方便中科管理局進行工地管理和即時追蹤。

開發單位承諾將配合中市環保局及地方的建議，本變更案經環委審議後通過。

(中時 )