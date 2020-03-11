已經離婚的蔣姓婦人替前夫照顧小孩，卻未依約定時間送回，遭前夫控告略誘罪，檢方偵查後將她起訴，但台北地院認為，前夫的媽媽將小孩託付給蔣婦，且雙方仍在爭取監護權，蔣婦並無犯意，遂判她無罪，可上訴。
檢方起訴指出，蔣婦與前夫育有一對雙胞胎，2017年8月離婚後，約定監護權由前夫行使。同年11月21日蔣婦將小孩接走，卻未於約定時間11月21日交回前夫，反而帶回家同住，且不接聽前夫電話，涉嫌略誘。
法院審理時，蔣婦否認犯行，辯稱她通常是與前夫母親討論小孩的事，母親告知前夫要出國3個月，希望她接手照顧小孩，她還先離職才去帶小孩，並未約定交回小孩的日期；她並未阻止前夫行使監護權，另已提起改定親權訴訟。
前夫則說，蔣婦來帶小孩時，他因不想見到蔣婦，所以由弟媳出面處理，事後他再用LINE與蔣婦約定11月26日帶回小孩，但對話紀錄已找不到。
法官勘驗蔣婦與前夫母親的電話錄音，母親曾說過「等兒子回來監護權給你」等語，另根據改定監護權訴訟的家事調查官報告，母親確實希望蔣婦接手照顧小孩，遂認定蔣婦是為了爭取監護權才未把小孩送回，並無略誘犯意，判她無罪。
(中時 )
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