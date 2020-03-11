新冠肺炎疫情延燒，北市清明節掃墓公車將於3月21日開跑，外界憂心恐成防疫破口，台北市副市長黃珊珊今主持新冠病毒應變會議後宣布，掃墓公車不會取消，班次、班距也和往年維持一樣，但會採取人潮分流管制；北市交通局表示，145部掃墓公車會採每班次消毒，請民眾放心。

黃珊珊表示，以台灣的風土民情，不運輸上去很困難，寧可讓民眾前往掃墓，而不是讓他們開自小客造成壅塞，對環境影響更不好。

黃珊珊直言，「如果掃墓公車取消，那台北市的公車要不要取消？」她認為，每天路上公車也在開，不是說掃墓公車就特別危險，每個人戴口罩、勤洗手，相信疫情可以度過。

黃珊珊說，即日起已針對北市3大靈骨塔樓採取人流管制，富德靈骨樓每次限制600人進入，陽明山靈骨塔每次限300人，陽明山臻愛樓600人，每5到10分鐘視出塔人數，管制進入人數。

至於採取人流管制後是否拉長掃墓等待時間？黃珊珊表示，預估會比往年多等10至20幾分鐘。

黃珊珊也提醒，今年掃墓禁止燃香跟點蠟燭，因為有酒精消毒，不准有火，也鼓勵民眾線上追思或是分流到平日掃墓，非要假日的話，一定要做好個人防護。

(中時 )