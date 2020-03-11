不實訊息出現「前方記者」及「我院」等用法，警方研判也是境外人士張貼。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第二大隊9日再接獲3件新冠肺炎不實訊息檢舉情資，其中，臉書上有人貼文「求求蔡政府救救他們吧！太可怕了，我表叔是在台灣種梧桐樹的...，以為要生產紙張，結果有天晚上12點，我表叔看見政府開始一車車的屍體運過來...」等內容，經查該帳號並未在其頁面張貼任何文章，其好友名稱顯為陸方人士之，研判為境外人士所為，正積極查處該帳號是否遭冒用或盜用。

另臉書帳號「XuKun Cai」在社群網站上張貼「大家不要聽信謠言了！我剛剛聯繫幾家醫院覈實了一下，所謂【一車一車拉】都是造謠！我統計一了一下，台北現在是77死重症629，高雄死56重症461，其他地區還在統計！...」等內容。警方調查，該帳號「XuKun Cai」與大陸歌手蔡徐坤姓名的英譯雷同，訊息內容出現「覈實」用法，與國人用字習慣不同，疑為境外人士冒用歌手之名所為。

此外，推特暱稱「臺灣大學醫學院附屬醫院官方媒體」(帳號：@xletdpqaske)在社群網站上張貼「＃Taiwan ＃臺灣肺炎 根據@CNMbrknews前方記者的報導，因為主管確診臺灣肺炎，TVBS新聞部已空無一人，不過請大家放心，沒有病患無需戴口罩。我院已獲得了最新的防疫疫苗，請進入我院網站進行預約注射。有政府，請安心！」等內容，因訊息內容出現「前方記者」及「我院」等用法，且該帳號在今年1月才創立，附上的網址是大陸色情網站的連結，研判也是境外人士張貼，藉以攻擊台灣防疫工作。

(中時 )