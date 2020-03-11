堅持「在材質的限制性下尋找創作的可能性」，藝術家陳浚豪過去近10年以圖釘、蚊釘臨摹傳統水墨山水名作，今年成為他人生轉捩與創作的轉型年，由臨摹走向自主創作，陳浚豪說：「其實並不是說轉就轉，而是新的狀態會呼應創作。」

對陳浚豪而言，過去10年致力於釘畫，尤其「蚊釘山水」系列，將北宋、五代、晚唐等多件水墨山水畫的筆墨工法，製作出巨幅的蚊釘山水複製畫，是處於「練功期」，他表示：「是藉著臨摹，讓自己對這個材質的熟悉和敏感度達到算滿意的狀態」而後「與在地連結」的想法便油然而生。

「去年工作室搬遷也是個契機」陳浚豪新工作室位於北投「八仙里」，而工作室剛好7男1女，恢諧地擺出「八仙里工作室」的同時，也開始想著做八仙主題，又從野柳的石頭聯想到宋徽宗《祥龍石圖卷》中的太湖奇石，進而結合在地想像與過往的臨摹之功，創作出《石仙乾坤》系列。

以奇石化身為八仙，陳浚豪並不選擇寫實表現，而是以間接的意象、光影與八仙相對應，以《石仙乾坤．懸壼》為例，「右下以虎點出是李鐵拐的座騎」；《石仙乾坤．凝鹿》則形態上較為纖細，且鹿是何仙姑的座騎；體量較為渾厚的《石仙乾坤．蕉風》則以風動感及體量寓意八仙中較胖的漢鍾離，「圖的右下角有個意象的尾巴，用來象徵漢鍾離的座騎麒麟」陳浚豪說。

「八仙過海」亦是屋脊及山牆飾畫中常見的題材，加上陳浚豪環島總是喜歡拍照記錄宮廟之美，陳浚豪的蚊釘畫開始嘗試以台灣的地方宮廟建築為主題的自主創作。關渡宮旁的玉女神宮，陳浚豪由背面視角塑造，對他而言是基本技巧和虛實紋路變化的練習，而後的《女媧神宮》則是以傳統水墨多視角透視，將廟宇結構、華麗的雕飾重新組合。

每日8到10個小時，花了4個多月，費了230萬釘才完成的《女媧神宮》對陳浚豪而言，是蚊釘畫創作10年來自然而然，順應內心呼喚的轉換，「獨特的材質自會找到適合開展的題材」陳浚豪表示，創作的動力告訴自己，接下來也將會持續八仙與宮廟系列的創作。

(旺報 )