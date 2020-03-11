大陸成都文物考古研究院11日表示，考古人員於2018年5月至今年3月期間對位於成都市錦江區的琉璃廠窯址開展考古勘探和發掘，發掘面積近3000平方公尺，清理出土窯爐、作坊建築、水池、水井、擋牆、墓葬、灰坑等，以及瓷器、陶器、建築材料、窯具等大量標本。

琉璃廠窯，又稱「琉璃場窯」、「華陽窯」，始燒於五代，延續至明代，歷時700餘年，是成都平原著名的古瓷窯場之一，該窯早在1930年代已引發學術界關注，原華西大學博物館館長、美國學者葛維漢在1933年對其開展過短期試掘。

次發掘團隊領隊易立介紹，發掘工作獲取了豐富的遺物標本，包括瓷器、陶器、建築材料、窯具四大類。其中五代至北宋早期瓷器的器形普遍偏大，胎體較厚重，常見碗、盤、盞、盆、爐、盒、四系罐、盤口罐、注壺、穿帶瓶、器蓋等，釉色品種以青釉、醬釉為主。

北宋晚期至南宋瓷器的器形普遍較小，胎體變得相對輕薄，器形種類減少，常見碗、盤、盞、碟、瓶、注壺、雙系罐等，釉色品種以白釉、青釉、醬釉、黑釉居多，器表有用化妝土、醬彩裝飾的做法。

易立介紹，當時碗盤類器物的裝燒方式流行使用石英沙堆間隔，其足底流行模印各種幾何符號、文字和圖案，可能代表了一定的商標、標誌和款識意義，反映了當時窯戶之間的相互競爭和商品經濟的高度發達。

元代瓷器的數量和類型都急劇減少，幾乎只能見到黑釉碗，製作粗糙，胎體厚重，陶器的數量較少，主要是低溫釉陶的俑、動物模型等，均屬於喪葬明器。建築材料有瓦當、滴水、筒瓦等，窯具可辨墊板、墊圈、支釘、支柱、火照等，匣缽極少見。

易立表示，此次考古發掘成果豐碩，進一步揭示和掌握了成都琉璃廠窯的歷史沿革、產品面貌、製作工藝、生產性質等文化內涵，為今後促進和加強對該窯的考古學、美術學、陶瓷工藝學等方面的研究，並展開相應的文物保護及展示利用工作，提供了可考的科學依據和珍貴的一手資料。

(旺報 )