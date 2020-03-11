埔里鎮公所免費提供次氯酸水，民眾提領踴躍。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情擴散，酒精等消毒用品成為搶手貨，埔里鎮長廖志城商請盛康實業公司贊助製造次氯酸水機器，設置在埔里鎮公所門口，讓民眾免費取用帶回家消毒生活環境，供應時間從上午8點到下午5點，每人每天限裝2公升。

廖志城表示，中央政府對新冠肺炎疫情掌控非常小心，面對社區感染風險更不能輕忽，為了讓鎮民安心、放心，也不必恐慌買不到酒精、次氯酸水等消毒用品，因此，商請盛康實業股份有限公司提供免費次氯酸消毒水，請民眾自備不透光容器裝取。

廖志城強調，防疫清潔以肥皂洗手最可靠，民眾使用次氯酸水消毒，務必注意濃度100ppm～300ppm的次氯酸水可用於環境及物品消毒，如擦拭桌椅、門把、物品等；清潔環境可用含次氯酸鈉的漂白水，以1：100的清水稀釋後使用。

次氯酸水穩定性差，保存期限不長，放久會失去效果、光線照射容易分解，所以要保存在不透光容器，而且要放置兒童接觸不到的地方，以免誤食風險；次氯酸水在人體的效果及安全性，尚未經過科學證實，因此不建議使用於皮膚。＃新冠肺炎 ＃次氯酸水 ＃防疫 ＃消毒

(中時 )