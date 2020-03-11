新竹林姓男子與女友熱戀時，偷拍性愛影片和女方裸體照，去年底2人分手，要脅女方付30萬元買回影愛影片及照片，逼迫拍裸照並簽30萬元本票，林男取款時被警方逮捕，新竹地檢依妨害秘密、恐嚇及恐嚇取財未遂罪嫌起訴。

檢警調查，25歲林男利用帶女友到臺北或臺中出遊住摩鐵時，用手機偷偷拍下2人的性愛影片，並偷拍女友換衣服等的裸照。

2人去年底感情生變，林男恐嚇要寄性愛影片及裸照給女方親友，讓她抬不起頭來，約被害人到臺中某摩鐵談判，要脅女方脫光衣服，讓他再拍裸照及影片，強迫被害人簽下30萬元本票，付錢買回這些性愛影片和裸照。

雙方討價還價後，被害人同意付3萬元買回，約定1月16日在新竹火車站付錢，警方據報到場埋伏，等林男現身取款，隨即逮捕偵訊後移送檢方偵辦。

林男在檢方偵查時，坦承有偷拍被害人裸照及性愛影片，揚言要寄性愛影片及裸照給女方親友及簽本票，只是嚇唬被害人，絕沒有恐嚇取財。檢方認林男犯罪事證明確，依恐嚇、妨害秘密及恐嚇取財未遂等罪嫌提起公訴。

(中時 )