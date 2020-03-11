國民黨主席江啟臣今天首度主持中常會，新任中常委們也第一次開會，中常會上討論最熱烈的是如何支持高雄市長韓國瑜。中常委黃敬平表示，即便不想激化對立，但是對於給予韓國瑜支持跟做韓國瑜後盾，黨中央不該坐視或是袖手旁觀、默不作聲，好像放生韓國瑜一個人在高雄市拚。

江啟臣當選主席之後就說要幫助韓國瑜度過罷免危機。黃敬平指出，目前會議上的共識就是先且戰且走，有人擔心會激化對立，畢竟選舉跟罷免是不同的戰場，但他認為還是必須要發聲明力挺韓國瑜全力拚市政。

黃敬平認為應該要讓外界看到國民黨至少在聲音跟態度上支持他，「總不能連支持他不要被罷免、確保國民黨高雄執政都不敢喊，難道要我支持罷免？這不是天大的笑話？連這都不敢喊支持韓國瑜，那改革都是空談。」

中常委游灝則說，很多中常委都呼籲黨要團結，很關注高雄罷韓，江啟臣在會議中有強調其實韓國瑜做了很多市政成果，希望中常委們都能一起協助宣傳，近期江也會去拜訪韓，看看韓國瑜需要黨中央給予什麼幫助。

至於有人倡議到高雄舉行行動中常會，游灝則說行動中常會的事情還要研議，很多中常委關心是不是可以辦在高雄，但關於時間點等等還需要討論，大家都希望如果要幫忙，應該要幫到忙。

(中時 )