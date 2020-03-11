身價1084億元的國巨董事長陳泰銘，是台北市國華高爾夫球場的常客。向來甚少與其他企業主球敘的陳泰銘，身邊卻經常出現同一個球友，難免引起旁人好奇，猜想可能是外資金融圈人士。不過，這個人非但外資，也非系出名門，而是靠著自己雙手成為豪宅教父的礦工之子劉陳傳。

專營高端房仲 往來皆大咖

人稱Michael的劉陳傳，是住邦佳士得的創辦人，他講話溫潤敦厚，相處起來沒有壓力，最常掛在嘴邊一句：「不要小看你自己！」今年已屆耳順之年的劉陳傳，創業至今28年，專營逾3億元的高端房仲與數10億元的商用買賣，1年平均銷售總額在60億元以上，單筆物件的佣金從數百萬元到上千萬元不等。

劉陳傳手中3、4千筆的客戶名單，盡是台灣的頂峰人士，除了陳泰銘，還有鴻海科技集團創辦人郭台銘、敏實集團董事長秦榮華、聯華實業董事長苗豐強、台塑集團的李寶珠、王文洋、王文堯，精英前董事長蔣東濬，演藝界的張小燕、張清芳、王偉忠、吳宗憲，廣達副董事長梁次震妻子梁秀卿等人；國際的Blackstone黑石集團、LVMH、GRAFF，以及一些無法曝光的政商大咖。

為什麼大咖都喜歡找Michael？摩根大通台灣區總裁錢國維回憶，2008年他與家人從香港來台北找租屋，認識了劉陳傳，「他搭著黑色的凱迪拉克前來，有司機，應對進退得體，顛覆我對一般房仲的想像。」錢國維觀察，跟劉陳傳在一起，可以談很多面向，不會只問他房子1坪賣多少錢；知道他跟許多名人有不動產生意，但是他從不在面前吹噓，反而都是朋友提起，適合談心，是守密靠得住的朋友。

陳泰銘也說，劉陳傳謙虛又風趣，跟他打球有很多可以學的地方，不會讓人感覺是要做生意才來交往，相處起來自在，累積信任感，就像長期的醫病關係中病人對醫師的信任，有不動產問題第一個就想到劉陳傳。

由於劉陳傳的「不一樣」，讓他經手過謝東閔副總統官邸、新光金控副董事長吳家錄的陽明山白雲山莊，也幫過美國在台協會AIT處長包道格租下忠泰建設的大直輕井澤。

打敗5大商仲 交易創天價

不只豪宅，劉陳傳5、6年前轉戰商用不動產，2017年成功仲介中華郵政以64.2億元買下內湖「長虹新世紀企業總部」，打敗全台5大商仲，驚豔地產圈，還創下當年交易金額最大的單一商用不動產紀錄。

(中時電子報)