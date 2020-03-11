被譽為政壇「爆乳甜姐兒」的蔡宜芳，擁有姣好身材加上清秀長相，競選期間格外備受關注，她在競選議員和立委接連失利後，目前擔任黨團助理，豈料卻被直擊，疑似跟已婚的民眾黨中央委員張益贍發生不倫戀，被拍到2人不但在車上激烈擁吻，甚至還進摩鐵開房3小時，引發政壇熱議。

民眾黨蔡宜芳爆出「不倫戀」，和大20歲的已婚民眾黨中央委員張益贍，進摩鐵開房3小時，引發政壇熱議 。（圖／報系資料照）

民眾黨發聲明表示，張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果進行處分。然而就有眼尖網友發現，蔡宜芳的新聞是在今早才爆出來，但昨晚，王浩宇的臉書似乎就已透露玄機，似乎為蔡宜芳感到不捨。

王浩宇昨日深夜PO出一張和蔡宜芳同框的照片，照片中兩人搭乘同一台電梯。（圖／王浩宇臉書）

就有眼尖的網友發現，昨日深夜王浩宇在臉書PO出一張和蔡宜芳同框的照片，照片中兩人搭乘同一台電梯，王浩宇則在PO文中寫下「好久不見，妳還好嗎？希望污濁的政治，還沒有把妳污染。有空，吃吃飯。無論遇到什麼樣的挑戰，都請繼續加油」。而王浩宇11日在接受《三立新聞網》訪問時也透露，「早就知情」！

王浩宇11日下午再PO出一張和蔡宜芳同框照，歡迎民眾黨「有意見」可找他。（圖／王浩宇臉書）

王浩宇表示，去年9月第一次見面時，就覺得張益贍跟蔡宜芳「互動不只是師徒」，後來他也略有耳聞，王浩宇事後表示想跟蔡宜芳說，「你是個單純的女孩，對公眾事務有熱情、個性開朗，不要再被民眾黨利用了」。

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(中時電子報)