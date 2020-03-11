長青手作班製作口罩套送給在校外籍生，不僅幫助他們延長口罩的使用期限，也讓所有外籍生感受到台灣人滿滿的熱情，並肩作戰一起對抗疫情。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎疫情日漸嚴峻，民眾為了自保紛紛戴上口罩，而在台留學的境外生，雖然能憑著護照或簽證，到指定藥局購買，但往往因為交通或語言等因素卻步，大葉大學長青手作班的學員們，就手工製作口罩套，送給在校外籍生，不僅幫助他們延長口罩的使用期限，也讓所有外籍生感受到台灣人滿滿的熱情，並肩作戰一起對抗疫情。

大葉大學推廣教育處處長陳月娥表示，新冠肺炎疫情影響，國內口罩需求大增，長青大學的「長青手作班」的學員，心疼境外學生離鄉背井帶台灣念書，因此捐贈親縫製的口罩套，希望分享溫暖給在台境外生，與學生們一起對抗疫情。

大葉大學約旦籍的學生納承德說，國外通常只有到醫院或是生病的人才會戴上口罩；而不會說中文的玻利維亞籍學生Marcos說，知道外籍生可憑護照或居留證去藥局購買口罩，但因為她不會說中文，擔心到藥局購買會有溝通上的問題，沒有口罩時通常都是尋求學校幫忙。

附近藥局也表示，確實比較少遇到外國朋友來購買口罩，來的話通常會有台灣的同學陪同，猜想可能因為怕麻煩同學，或是擔心語言不通所以比較不敢出來買，但是台灣人都很友善，希望有需要的朋友，歡迎來購買。

(中時 )