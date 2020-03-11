疫情全球大風吹，淘寶台灣「38全民女神節」創下今年度業績新標竿，營收相較今年1月的年貨節檔期，翻升4倍之多，其中台灣在地品牌商家更是開出亮眼成績，整體業績暴衝近50倍。促銷期間，以台灣在地的快消品業績成長最為顯著，業績激增近8倍、母嬰類商品衝高7倍，服飾業績成長飆破5倍，其中以台灣品牌S’dare的運動衣著用品表現最為亮眼。而家具家居類用品本次異軍突起，收納箱、床包、小型沙發等品類都展現新銷售動能，顯示「宅經濟」持續發燒中。

淘寶台灣指出，本次人氣最旺的熱銷商品分別為：Switch搭配瑪利歐賽車8遊戲片、iPhone、Airpods、黛若詩琳水果酵素、明治奶粉、P&G洗衣膠球以及理膚保水保養品，顯示3C電子商品、美妝保養和日用快消，仍是網購的主力明星品類。其中，母嬰類商品銷售成績暴增7倍，網購顯然已成媽媽族群為下一代採購大量消耗品的主力管道之一。38全民女神節活動期間，淘寶台灣每日平均活躍用戶相較平日激增近9成，在App Store和Google Play購物類App各排名第一，更擠進總榜前三。

(時報資訊)