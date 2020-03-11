針對法人詢問被動元件是否缺料，台達電(2308)旗下乾坤是否跟進漲價？台達執行長鄭平明確表示，「電子零組件不缺料，缺的是機構件及包材等」，台達董事長海英俊則表示，乾坤與客戶契約是長期的，不會利用市場波動漲價，做生意方式不會是這樣的。

大陸各地因新冠肺炎疫情獲得控制加速復工，部分被動元件傳缺貨喊漲，今天下午台達法說會，部分法人針對被動元件是否缺料？以及乾坤是否跟進漲價提出詢問，不過台達對被動元件喊漲顯得很淡定，回應法人詢問乾坤是否跟進漲價亦表明「不會利用市場波動漲價」。

鄭平表示，2月缺料主要是機構件，由於機構件生產工廠規模較小，受到必須有口罩等復工條件不足影響，經過我們協助供應鏈復工，目前機構件、包材都已經不缺了，至於電子零組件則不缺料。

海英俊表示，被動元件價格漲漲跌跌不是新鮮事，以前幾次都有親身參與，由於台達是被動元件主要使用者，供應商保證可以優先拿到貨，且亦有供應商看長期關係，因為有長約，廠商也不會任意調漲價格，目前公司狀況還可以。

在乾坤部分，海英俊表示，乾坤競爭者很多，最後還是比品質、價格、交期及服務，雖然不方便代替乾坤評論價格，但乾坤與客戶契約是長期的，不會利用市場波動漲價，他們做生意方式不會這樣的。

(時報資訊)