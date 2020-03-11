針對未來各種類似新冠肺炎病毒隨時有爆發可能，海巡署今天動工建造的第2艘4000噸級專業醫療巡防艦，除首創負壓隔離病房及醫療手術室外，另於普通病床增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤隊員與隨艦醫療人員安全。

海巡署蔡長孟副署長及台灣國際造船股份有限公司曾國正總經理於109年3月11日上午10時假台船公司高雄廠主持「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」第2艘巡防艦開工祈福儀式，

海巡署新建4000噸艦艇首創建置負壓隔離病房，今天開工。（讀者提供/吳家詮傳真）

預防類似新冠病毒，海巡署新建4000噸艦艇首創建置負壓隔離病房。（吳家詮傳真）

海巡署指出，新造4000噸級巡防艦規劃建置醫療手術室、病房(一般病房及負壓隔離病房)、回復受難者體溫之復溫室等緊急醫療救護裝備；另因應特殊傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。另為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)來勢洶洶，艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩，以降低病患間交叉感染機會，同時減低醫療人員受感染之風險。

另4000噸級巡防艦建置直升機庫，可供海軍S-70C直昇機臨時駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，發揮人道救援精神，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。

艦隊分署表示：「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年正式啟動，6種船型的建造進度均正常甚至大幅超前，首艘4000噸級巡防艦預計本(109)年年底前可完工交船，未來也將如期、如質、如預算推動海巡國艦國造政策，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

海巡署蔡長孟副署長及台船總經理曾國正今天在高雄廠共同主持「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」第2艘巡防艦開工祈福儀式，（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)