新冠肺炎持續擴散，對各產業都造成影響，旅遊業首當其衝，許多飯店因而歇業，為此，高雄市田寮區花季度假飯店搶先推出「同業折扣」，對象涵蓋了餐飲、旅遊、飯店、交通運輸服務等相關產業，只要持證明入住即可享低於4折以下的優惠住房折扣。

由於疫情持續發燒，飯店業、觀光業等業績慘淡，原訂在3、4月有許多團體遊客，現在都紛紛取消或延期，讓寒假過後的旅遊市場顯得異常冷清，花季飯店突發奇想，在這波景氣寒冬之下，同業們休假日變多了，不如鼓勵大家趁此慰勞自己，因此推出下殺4折住宿優惠，盼與大家一起度過這波「旅遊寒冬」。

花季飯店經理黃慧萍說，寒假結束後，全台的國旅市場冷冷清清，春季本應是旅遊業者忙碌時期，卻受疫情影響，意外讓同業休假及出遊時間變多，為了體恤同業年節時辛勞，特地將例行優惠再加碼，一路到4月底，在特定時間入住，即可享有房價最低4折優惠。

黃慧萍表示，雖然新冠肺炎疫情造成全球旅客大減，但台灣政府防疫做的不錯，所以台灣相對是安全的，建議這段期間可以多深入探索台灣城鄉之美，多曬太陽、親近大自然、泡湯，都是很好的選擇。

(中時 )