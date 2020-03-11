唐從聖（左）、屈中恆互飆演技。表坊提供

唐從聖（右）演技了得。表坊提供

《絕不付賬》獲好評。表坊提供

王彩樺、屈中恆、唐從聖、樊光耀、周宇柔演出「表演工作坊」經典喜劇《絕不付帳！》，原訂於3月14至15日於高雄衛武營戲劇院演出，由於票房近乎滿座，因應防疫措施，座位席次無法符合文化部建議之「座位間隔」的評估指標，為考量防疫安全，稍早宣布取消演出。

表坊表示，幾經商量協調後，仍無法達到文化部所建議的防疫指標，因而艱難的做出取消決議。對於期待的觀眾深感抱歉，目前正積極與場館確認日後可演出時間，待有明確消息再行公告。

上述取消節目皆可於3月29日前辦理全額退票，詳細退票方法請上「表坊」臉書粉絲頁或兩廳院售票系統節目頁面，若有任何疑問，請洽兩廳院售票系統客服中心：(02)33939888。

王彩樺首次與表坊合作並擔綱女主角，飾演劇中帶領其他婦女搶超市的家庭主婦，戲份和台詞都相當吃重，王彩樺坦言，一開始心裡非常緊張，熱賣加演一場接著一場，擔心身體無法負荷，但在這幾個月緊鑼密鼓地排練下，有信心呈現給觀眾最精彩的演出。

(中時 )