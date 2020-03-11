想隨時掌握室內空氣品質就靠它，國立高雄大學師生共同開發「空氣盒子」，不僅體積小於牛奶盒、輕巧好攜帶，測得PM2.5、溫濕度等數據還能存至手機分析應用，又可依需求，擴充偵測一氧化碳、二氧化碳、距離、酒精甚至額溫等功能，升級為防疫、防酒駕利器。

該「空氣盒子」是應用物理學系副教授余進忠，指導碩士生徐義鴻、陳慶宏所開發，余進忠表示，當AQI（空氣品質指標）紅害、PM2.5濃度紫爆時民眾通常會減少戶外活動，但由於數據多來自環保署或民間戶外測站，數值與室內空品差異頗大，於是「如何方便隨時檢視？」成為輕巧空氣盒子的開發動機。

主要設計者徐義鴻指出，市售空氣盒子琳瑯滿目但造價不斐，雖有「創客」DIY組裝，但多半為定點放置設計、笨重不易攜帶且須透過電腦連線讀取，他改進上述缺點，內嵌螢幕方便閱讀即時數值，也可以手機藍牙連線讀取，開機持續運轉達2小時。

另「牛奶盒」擴充性佳，可依需求抽換、堆疊偵測模組，例如加裝一氧化碳元件就成為瓦斯警報器；添加紅外線感測器就變成時下炙手可熱的非接觸式額溫計，即使「大全配」，裝上全部感測元件也沒問題。

「牛奶盒」分為基礎、進階兩種版本，前者可測PM2.5、溫濕度，後者依需求增減，成本預估1500至3000元不等。

(中時 )