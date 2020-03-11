魔幻高樓、古樓建築、深海浮潛，用科技記錄馬來西亞多元特色！2020馬來西亞旅遊年的到來，馬來西亞旅遊局攜手夏普電子馬來西亞有限公司（SHARP）籌劃拍攝了「真實的Aquos 8K，馬來西亞-亞洲魅力所在」影片正式揭露，馬六甲市中心、彭亨州的苔蘚森林、沙巴州的邦邦，迷人色彩的高樓城市、海洋中的美麗生態，透過鏡頭讓人看到馬國特色之美。

「真實的Aquos 8K，馬來西亞-亞洲魅力所在」是馬來西亞旅遊局首次與企業合作影片製作，將馬來西亞之美推向世界舞臺。（馬來西亞觀光局提供）

SHARP東盟副首席執行官兼董事經理吳柏勲指出：「SHARP非常高興這次能與馬來西亞旅遊局展開創意的合作，將馬來西亞之美推向世界舞臺。我們都一致認同全世界沒有一個地方比得上馬來西亞，這裡擁有美麗的熱帶雨林、友善的人民、獨特的建築及迷人的島嶼。「真實的Aquos 8K，馬來西亞-亞洲魅力所在」影片製作的特別之處，在於夏普的8K科技足以捕捉每一個微小的細節和瞬間，讓觀眾有身歷其境之感。

「驚奇」(Amazing)和「百變」(Diversity) 兩部影片，貼切地描繪出馬來西亞的特質。而「驚奇」(Amazing) 的創意視覺享受與8K技術，獲得2020年亞洲景點電影獎旅遊局類別殊榮。（馬來西亞觀光局提供）

此次聘請了屢獲殊榮的馬來西亞電影公司Chilli Pepper Films製作「真實的Aquos 8K，馬來西亞-亞洲魅力所在」影片。而馬來西亞是東南亞最具多元文化的國家之一，此特點激發了影片的創作靈感：體現出來自不同民族與各種文化的原始及人類真實的本質。因此製作團隊拍了「驚奇」(Amazing)和「百變」(Diversity) 兩部影片，貼切地描繪出馬來西亞的特質。

兩部影片中的著名景點為雪蘭莪州的適耕莊、彭亨州的苔蘚森林、馬六甲市中心、蘭卡威的丹絨魯海灘、吉隆坡的天后宮及Gelangang Tok Cindai等地拍攝，還有砂拉越文化村與沙巴州的邦邦島也都成為鏡頭下的美景！

(中時電子報)