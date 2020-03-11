機車（紅圈處）從快速道路橋下直接穿越槽化線後，直接騎到下匝道的車道。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣議員姜梅紅（左一）10日邀集縣府建設處等人至現場會勘。（嘉義縣議員姜梅紅服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣議員姜梅紅表示，會勘當天，10台機車就有8台直接穿越槽化線。（嘉義縣議員姜梅紅服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

台82線14號出口下交流道往學府路二段的分岔路口，經常有機車或腳踏車族從快速道路橋下直接穿越槽化線，與下匝道的車輛爭道，畫面險象環生。由於鄰近嘉義縣政府及馬稠後產業園區，因應未來產業發展帶來的車流量；縣府建設處將在橋下增設「機車道縮減標誌牌」，並在槽化線上設置「交通桿」，確保用路人通行安全。

有民眾表示，之前開車下此交流道時，看到一位騎腳踏車的日本工程師，疑似跨越槽化線後，騎進下交流道的車道，當時接近黃昏，天色昏暗，幸好及時有放慢車速；他建議，可在地面設立反光標誌，此外，對向有3條車道，但這個交流道僅2條，所以應擴大慢車道縮減範圍或修改槽化線，確保機慢車族的路權。

嘉義縣議員姜梅紅10日邀集縣府建設處等人至現場會勘，她表示，此交流道口下匝道，往右通往嘉義縣政府及嘉義長庚醫院等地，往左則是馬稠後產業園區入口處，園區廠商陸續進駐後，人潮和車流量一定會大幅增加，因此，希望縣府盡速改善此區交通亂象，行經此路段的民眾更要特別注意安全。

縣府建設處道路工程科回應，初步規畫將在橋下增設機車道縮減標誌牌及副牌，並畫紅線禁止車輛臨停，以免擋住其他用路人視線；另在槽化線增設交通桿，防止腳踏車及機車進入，與車輛發生爭道危險。

姜梅紅補充，機車騎到槽化線上是違規，若不慎發生事故，保險公司是不理賠的，請民眾一定要遵守交通規則。

(中時 )