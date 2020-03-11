新冠肺炎疫情持續嚴峻，此外不少國家都有政府重要人員確診案例。桃園市政府研擬「異地辦公」及「居家辦公」，避免市府員工因確診，導致市政癱瘓。

桃園市長鄭文燦表示，各國都有部長、科長等人確診的案例，政府部門也同樣有風險。目前規畫局處正副首長互為代理人，並將組員分成2組，若該組確診，同樣組別人員進行隔離，由另外一組上班。初步將由人事處、研考會、資科局先行演練，並檢查網路設備有無問題。

市府人事處處長黃新雛表示，實施異地辦公的局處，會在轄內選擇適當處所進行第2辦公地點。不過啟動異地辦公及居家辦公的標準，將以會議上各局處共識為準。最優先是異地辦公，或者是不同樓層，並且做好分流。

至於居家辦公，則以各機關人數三分之一為上限，也要在上下班時，進行線上打開，並以不連續、間隔，每周2日為限，居家辦公者還需要撰寫工作日誌，定期呈報。主要是自主性高、較無機密性的業務比較適合。

除此之外，警察機關因為時常與民眾接觸，而派出所內，彼此同事互動密切。警方也研擬異地辦公，或者有派出所警員確診狀況。初步規畫，若有基層同事確診，將匡列出密切接觸者進行隔離，派出所也會全面消毒，並且在派出所外設置臨時派出所，並由附近派出所進行支援，避免警政出現漏洞。

(中時 )