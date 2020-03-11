近期以韓劇《梨泰院Class》紅遍台韓的男星朴敘俊，在劇中他飾演的復仇梨泰院酒館老闆朴世路，靠著努力賺錢與投資擁有大筆財產，但現實生活中的他更是真正的高富帥。出道多年的他，靠著拍戲和代言，累積了雄厚的財力，近日他也被爆出買下韓國豪宅區「清潭洞」58.5億韓幣（約台幣1.46億）的豪宅。

朴敘俊。（圖／翻攝自韓網）

朴敘俊在《梨泰院》中靠著投資和努力賺錢，買下長家酒館1％的股份19億元（韓幣），現實生活中的他則被爆料買下首爾市漢江以南的江南區清潭洞，一套要價58.5億的豪宅，甚至連內裝照片都一併公開。

朴敘俊被爆料所買的豪宅是位於江南清潭洞的58.5億韓元豪宅。（圖／翻攝自韓網）

豪宅內部附有高級裝潢，社區內更有健身房等設備。（圖／翻攝自韓網）

外傳朴敘俊購入的房子為房地產品牌RITZVIL CAELUM的二期豪宅，權狀約85坪，實際使用面積約73坪，擁有3房間2廳2衛。據韓國房地產商透露，2018年時RITZVIL的房價可排入當地最貴住宅樓TOP10。而該豪宅不只社區內應有盡有，內部也附上裝潢，社區內有高爾夫球場、運動場、健身房、紅酒倉庫及電影院等等相當高級。

(中時電子報)