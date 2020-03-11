民眾黨中央委員張益贍今被爆與民眾黨團助理蔡宜芳傳出不倫戀，遭民眾黨停權。張益贍坦言，個人行為有違份際，深感抱歉。對此，「村長」桃園市議員詹江村表示，「兩人中午後就開始約會，有時只上早上二個小時的班！」，相關言論也引來內行網友神回復，「如果在蔡團隊:他們只是誤闖汽車旅館」。

據周刊報導，張益贍不顧已婚、人夫、人父的身分，偕蔡宜芳溜進摩鐵、上車舌戰，引發桃色風波。他還被媒體拍到和蔡宜芳到麥當勞共進午餐，下午才進文基會辦公室，上班2小時多就下班，然後前往養生會館按摩，晚間去民眾黨團接蔡宜芳下班。兩人戀情曝光後，也讓民眾黨形象因此嚴重受創，民眾黨決議停權處分。

詹江村今11日表示，「選民對形象的定義是什麼？他爆料，頻出狀況的民眾黨。還是全台灣形象最清新的政黨，公職人員，月領14萬，卻只上早上二個小時的班，還中午後就開始約會，談戀愛」。

其他網友看了紛紛開酸，「如果在蔡團隊:他們只是誤闖汽車旅館。如果在韓團隊，英粉會罵『X，韓也在裡面他們開毒趴亂搞』」。「汽車旅館雙修課嗎？」，「先是學姐，現又是蔡怡芳，都當小三，樂趣無窮是嗎」。

(中時電子報)