行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，為加強COVID-19新冠肺炎防疫並維護環境清潔，行政院新聞中心及記者工作室自即日起，將實施每周兩次定期環境消毒，除了在新聞中心入口提供乾洗手，新聞中心門口也加裝「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，若有發燒症狀者將限制進入會場，以維護現場媒體及參與記者會人員的健康。
Kolas指出，由於近期媒體多關注行政院針對武漢肺炎的防疫、紓困、振興政策，因此出入每週四行政院院會後記者會的媒體人數、官員人數也增加，但因新聞中心空間有限，為確保進出新聞中心、記者工作室人員健康，因此在院會前、後進行消毒，記者會期間也將開啟大門保持空氣流通。今天下午也已在新聞中心門口新設「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，政院呼籲任何人如有發燒症狀，請勿進入會場，並請儘速就醫。
Kolas強調，媒體記者採訪、發稿很辛苦，行政院理應提供安全、衛生、乾淨的採訪空間，讓媒體記者協助報導政府政策之餘，也無後顧之憂。
(中時 )
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