張益贍找綠黨操作負面選舉 民眾黨火速開除黨籍 17:302020/03/11 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文化基金會副執行張益贍與參選立委落選的蔡宜芳，驚爆不倫戀。張益贍對此坦承行為有違分際，除致歉外，11日也辭去北市文化基金會副執行長一職。(圖/擷自張益贍fb) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 民進黨桃園市議員王浩宇今在臉書爆料，去年選舉民眾黨最重要的策略就是要把時代力量的票拉走，把黃國昌拉走或消滅，希望成為立院唯一的第三勢力黨團，甚至發現綠黨可以吃時力的選票後，連跟綠黨都願意，還貼出與民眾黨中央委員張益贍。民眾黨立委蔡壁如今下午受訪反駁有此事，不過，民眾黨稍早發出聲明，中評會今開會認為張益贍嚴重毀損黨的形象，決議開除黨籍。 蔡宜芳偷腥若是在民進黨…內行人神回復 網友全笑翻！ (中時 ) #張益贍 #黨的形象 #民眾黨 #副執行長 #開除黨籍 #參選 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／記取小綠失敗教訓 04:102020/03/07 時論廣場 最新政黨支持度 綠粉最驚訝的是這兩黨 08:122020/03/08 政治 民眾黨推薦監委、考委人選出爐 這3人雀屏中選 17:272020/03/10 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 07:342020/03/11 政治 【不倫民眾黨1】中央委員親親F奶女助理 當街激吻摩鐵開房 09:142020/03/11 社會 【不倫民眾黨3】停紅線聊天伸手探索 女方不捨纏綿到深夜 09:582020/03/11 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 10:222020/03/11 政治 蔡宜芳請假到周一 張益贍遭停權搞神隱 11:382020/03/11 政治 張益贍臉書PO照 蔡宜芳親密留言曝光 13:492020/03/11 生活 妳遺失的我錯過的19歲 張益贍臉書貼文有不倫戀密碼 16:222020/03/11 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳偷腥若是在民進黨…內行人神回復 網笑翻 - 政治 張益贍找綠黨操作負面選舉 民眾黨火速開除黨籍 - 政治 柯P心腹被爆與美女黨員進摩鐵 網挖出黑歷史 - 政治 女兒被爆不倫 蔡宜芳父：她不可能主動 - 政治 【不倫民眾黨1】柯P心腹激戀F奶女助理 當街親親摩鐵煲愛 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。