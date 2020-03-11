民進黨桃園市議員王浩宇今在臉書爆料，去年選舉民眾黨最重要的策略就是要把時代力量的票拉走，把黃國昌拉走或消滅，希望成為立院唯一的第三勢力黨團，甚至發現綠黨可以吃時力的選票後，連跟綠黨都願意，還貼出與民眾黨中央委員張益贍。民眾黨立委蔡壁如今下午受訪反駁有此事，不過，民眾黨稍早發出聲明，中評會今開會認為張益贍嚴重毀損黨的形象，決議開除黨籍。

(中時 )