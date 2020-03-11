永誠國際投顧分析師李忠興強調，國際股市陷入多空交戰，由於趨勢未明，不建議在此大力加碼至持股滿檔，應該保留五成以上的現金，進可攻退可守，選股以法人持股比重高，且技術面走勢超越大盤者為主，而弱勢股切勿攤平。個股方面，本周納入投資組合的紘康，2月營收年增105％，外資3月以來買超逾2,500張。

他表示，新冠肺炎疫情擴散，加上油價崩跌，國際股市出現大幅震盪，英國央行也宣布降息兩碼，各國央行出手救市。美股經歷暴跌後，10日又出現強彈，但這絕非股市正常走勢，亞股11日反倒轉弱，顯示目前方向不明且極不穩定。

日、韓股市11日也因美股電子盤下跌超過600點而下壓，台股在最後一個小時翻黑，多頭比重大數據分數持續降至17.4％，市場多頭個股比重剩下不到二成。當前選股難度大增，即使法人高持股比重的個股，也可能面臨停利、甚至是停損賣壓。

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