台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」餐廳推出「蝦饗宴」菜單並獲迴響，為此國泰萬怡決定重新開放MJ Kitchen平日晚餐時段，並自3／16日起至3／22止連續七日「買一送一」，不分平假日、午晚餐皆適用不限人數，第二位僅收原價服務費，二人用餐即享最「蝦」優惠54折，除了晚餐無限量供應泰國蝦及法式龍蝦濃湯之外，主廚吳俊毅特別規劃每日各區新菜，現蒸區提供小龍蝦、白蝦、草蝦及天使紅蝦；熱食區提供避風塘白蝦、西班牙蒜味辣炒泰國蝦、香脆黃金酥炸蝦及麻辣小龍蝦等鮮蝦好料不定期更換。

國泰萬怡酒店MJ Kitchen三月主題菜單「蝦饗宴」內容包括：

「鮮食區」－小龍蝦、熟白蝦、小花枝、白蝦、草蝦及晚餐限定供應的泰國蝦等。

「西式區」－紅藜麥檸檬鮮蝦沙拉、雞尾酒蝦及日式鮮蝦散壽司，英式炸魚薯條、手做蕃茄鮮蝦小飯糰、香脆黃金酥炸蝦及西班牙蒜味辣炒泰國蝦等。

「中式區」－泰式檸檬海鮮、中捲蝦子卵、醉蝦、西芹蝦球及和風壽司蝦、避風塘白蝦、麻辣小龍蝦、蒜蓉蒸草蝦搭粿條、酥炸海鮮卷及蝦醬高麗菜等。

「湯品區」－法式龍蝦濃湯、宜蘭西魯肉、猴菇土雞湯等各式風味湯品。

國泰萬怡酒店表示，菜單內容不定期更新，以餐廳現場供應品項為準。平平日午餐每位原價1080+10%元，假日午餐與 平假日晚餐原價1280+10%元，自3／16至3／22止連續七日買一送一，不分平假日、午晚餐皆適用不限人數，第二位僅收原價服務費。

(工商 )