為減低新冠肺炎對經濟帶來的衝擊，繼美國聯準會無預警降息2碼之後，英國央行也緊急宣布降息2碼。百達資產管理高級宏觀策略師Steve Donze表示，英國央行降息幅度符合預期。

英國央行在10日召開特別會議後宣布將利率調降50個基點0.25％，也是英國央行自2016年8月以來首度降息。百達資產管理高級宏觀策略師Steve Donze表示，英國央行降息是符合預期。在新冠疫情爆發前，預計全球央行會釋出1.2兆美元流動性。疫情後，預計央行釋放的流動性至少達2兆美元。英國央行釋出的1,300億美元（或1000億英鎊）亦已經包括在預測之內。

Steve Donze也說，預測的2兆美元流動性中，三分之二來自美國和大陸，相當於GDP的5％。英國央行降息後，預計歐洲央行將緊隨其後，預計11日會針對中小企長期再融資操作(TargetedLonger-Term Refinancing Operations, 或TLTRO)。另外，英國央行可能會恢復量化寬鬆，而歐洲央行則將擴大量化寬鬆的規模。

Steve Donze說，對於一些沒有空間調整利率的國家，雙管齊下十分重要。英國央行的行動，恰逢英國將公佈財政預算，這意味著該國有機會推行貨幣和財政措施。

(工商 )