新冠肺炎疫情重創飯店業，業者不斷創下下殺折扣吸客。台北萬豪酒店推出史無前例的超優惠活動，即日起至5月31日至台北萬豪酒店6間餐廳任1間單筆消費每滿5000元，就贈送價值5000元的折抵券，折抵券每張面額1000元，可用於館內6間餐廳包含Lobby Lounge、Garden Kitchen、 Shabu、宴客樓中餐廳、 Teppanyaki午間、 Bar Grill，以及Sky 19 SPA，下次消費未稅滿2000元可使用1張，餐廳單筆消費最高可用3張，SPA單次療程則限使用1張折抵券。
國泰飯店觀光事業旗下2品牌共5間飯店也再祭超殺優惠，包含和逸飯店（HOTEL COZZI）的台北民生館、台北忠孝館、台南西門館、高雄中山館，以及慕軒飯店（MADISON TAIPEI HOTEL），即日起至5月31日止推出2人入住就適用的「超值輕鬆遊專案」。其中，和逸飯店的台北、台南與高雄共4家分館祭出前所未有的超低價，每人僅888元起+15.5%就可入住，且免費加入會員後，還可再享每房每晚現折100元及館內餐食消費7折的優惠。
此外，位於台北市大安區的慕軒飯店，主打低調豪華和優雅，2018、2019年連2年名列台北米其林指南推薦飯店，且連3年獲World Luxury Hotel Awards世界奢華酒店大獎，飯店這次此次也在即日起至5月31日推出雙人入住限時優惠，每人只要1388元起+15.5%就能下榻，且同享免費加入會員每房每晚現折100元及館內餐食消費7折的好康。
(中時 )
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