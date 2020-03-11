行政院長蘇貞昌10日在立法院備詢，以「不能自己要用電，卻不發電」，指過去一年，台中市在內的中部地區，80％用電必須靠旁邊的縣市發電。對此，台中市府11日回應表示，根據統計，台中市108年度總發電量高達321億度，總用電量308億度，發電量大於用電量；台電則強調被大幅減煤，80％時間需仰賴其他縣市供電，市府與台電再啟戰「火」。

台電表示，台中火力電廠因大幅減煤，的確 有80％時間，需仰賴其他縣市供電，否則中部地區供電吃緊。

市府質疑台電說法，強調80％時間不能等於80％用電量，更何況台電具有電力調度權，應做好全國性電力分配，避免比例失衡，不能讓中火空汙繼續影響中部人健康。對蘇揆指台中市「不能自己要用電，卻不發電」，市府表示，蘇揆幕僚提供的訊息恐與事實不符，呼籲台電應做好能源調配規畫，市府將兼顧經濟發展，全力改善空汙。

經發局說，根據統計，108年度台中火力發電291.4億度、台電自有再生能源25.1億度、民間再生能源購電4.5億度，總計發電約321億度，相較台中市108年度總用電量約308億度，發電量大於用電量，「不能自己要用電，卻不發電」的說法違背事實。

另對蘇貞昌提及許可證文字誤繕，環保局說，前市府在106年展延許可證時，10張許可證中，其中1張誤繕「自」與「至」兩字，但《生煤管制自治條例》明文規定「公布日起4年內減少生煤用量4成」，單一許可證的文字更正，並不影響中火權益。

市府進一步說明，日前台電訴願已被駁回，正上訴至行政法院審理中，環保局站在維護市民的立場，對台電的違法事項進行處分，依法行政，並無不妥。

「經濟部管轄的台電具有全國電力調度權，應妥善規畫全國能源與區域公平」，市府說，台中市過去飽受燃煤發電對民眾健康的威脅，市府會持續兼顧經濟發展，持續改善空汙，替民眾健康把關。

(中時 )