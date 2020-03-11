中華電信台北營運處工程師蔡政峰涉嫌與上游廠商台灣風光公司合謀，虛設「風力發電機組」等數件幽靈標案交給中華電信承攬，後勾結下游包商向中華電信投標承包，以上游付遠期匯票，而下游先領預付工程款的方式詐取中華電信1千多萬元，全案涉及違反證交法、詐欺，台北地檢署今天指揮調查局展開行動，共約談蔡男等3名涉嫌人及傳喚2名證人到案。

檢調日前接獲檢舉指出，2015至2016年間，中華電信工程師蔡政峰涉嫌與發包台電風力機設備採購案的上游廠商台灣風光公司合謀，虛設多起幽靈標案，由中華電信承攬台灣風光發包金額數千萬元工程後，再轉手發包給勵富、隆原等2家下游工程公司。

根據了解，2家下游包商收取中華電信工程款後，並未實際施作工程，且有部分工程款回流至最上游的台灣風光，而已支付上千萬元工程款給下游承包商的中華電信卻只從台灣風光手中拿到未到期的遠期匯票，而這些遠期匯款僅部分兌現，大部分屆期跳票，中華電信損失1千多萬元。

台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處兵分2路搜索，約談蔡男等3名涉嫌人及傳喚2名證人到案，刻正擴大偵辦中。

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(中時電子報)