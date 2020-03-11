新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，日本累計確診病例即將飆破600例，因應政府防疫規定，目前已暫停營業的東京迪士尼樂園，11日宣布將延長休園時間至4月上旬，原訂於4月15日開幕的新園區，也順延到5月中旬；上月宣布暫停營業至3月15日的大阪環球影城，目前尚未公布是否延後開園。

日本東京迪士尼樂園在2月底緊急發出公告，自29日開始暫時關閉園區，預計到3月16日才會重新開放，不過隨著世界各國疫情加劇，加上日本首相安倍晉三呼籲各界再加碼10天停辦大型活動，因此東京迪士尼樂園宣布延長休園時間，預計於4月初重新開放，確切營業時間屆時另行公告。

原訂於4月15日開幕的東京迪士尼樂園《美女與野獸》主題園區「New Fantasy Land」，受到新冠肺炎疫情影響，將延後至5月中旬才會開幕。上月同步宣布休園的大阪環球影城，目前尚未公布是否再延長時間，不過原訂於20日公開的新遊樂設施「魔物獵人世界」，因作業不及確定延後公開。

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(中時電子報)