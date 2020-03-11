警方掏槍射擊酒駕男的白色賓士左前輪，射中車燈、車輪以及保險桿。（邱立雅攝）

鄭姓男子10日晚間開著白色賓士行經新竹市時，因行車左搖右晃被路過民眾報案檢舉，警方抵達現場後準備進行攔查，但鄭男拒絕停車受檢，狂踩油門逃逸，警方全力追捕時，鄭男又試圖衝撞員警，為保命員警只好朝左前車輪開槍，最後順利制伏歹徒。

鄭姓男子酒後獨自駕車，因行車路線不穩，路過民眾認為駕駛相當可疑，於是向警方報案。警方抵達現場後，要求鄭男停車受檢，未料鄭男狂踩油門加速逃逸。警方隨即追捕，並通報支援。

男子在逃逸過程中四處亂竄，還撞擊正在行經的兩名機車駕駛，所幸駕駛僅受輕傷並未送醫。拒絕攔檢的鄭男在逃竄過程中一度企圖衝撞警用機車，因情勢急迫，警方為保命不得已掏槍朝左前車輪擊發6槍，分別射中車燈、車輪與保險桿。

破胎後鄭男仍拒絕停車，一路直開到東勢街後棄車逃逸，警方採攔截圍捕將鄭男壓制送辦。經酒測後，發現鄭男酒測值超標，全案依公共危險及妨害公務罪嫌法辦。

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(中時 )