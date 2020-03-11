台大林管處推廣林下經濟，輔導林農養蜂，並導入智慧化物聯網研發智慧蜂箱，可以即時監控蜂箱溫度、溼度、重量，並且裝配GPS，讓林農減輕林地巡視蜂箱次數，也能即時知道蜜蜂採蜜情形，還具有防盜功能。

台大林管處長蔡明哲表示，過去林業用地只能用於造林及苗圃，樹木要20年才能採伐販售，不利於林農生計；因此，林務局從2019年起，在友善林地環境、保持林下完整等條件下，開放發展「林下經濟」，包括林下養蜂、金線蓮、段木香菇項目。

台大林管處為善盡大學社會責任，並以永續發展為目標，進行林下養蜂與段木香菇科學化試驗研究，並將研究成果轉為標準栽種與飼養流程，讓林農降低學習門檻。

台大林管處也邀請蜜蜂故事館參與林下養蜂，收集不同森林蜜源與蜜源植物，以1年的時間建立森林蜜源資料庫，讓林農養蜂有更好的收益；尤其是近年氣候變遷，平地蜂蜜來源大減，山區森林蜜因植物多樣性，仍有相對穩定產量，因此市售價格水漲船高。

蜜蜂故事館為善盡企業社會責任，未來將協助指導林農養蜂技術，並且收購蜂蜜及進行農藥殘留檢驗，林農不需擔心產品如行銷。

(中時 )