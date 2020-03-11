雲林縣北港鎮公所針對鎮內府番公墓飽和，規畫興建第3座納骨塔，11日鎮長蕭永義表示新納骨塔經費約6000萬，完工後將可提供近萬個納骨塔位，未來還會在周邊興建生命園區，解決北港地區民眾身後事問題。

北港鎮府番公墓於1986年啟用，設有墓基區、第1納骨塔、第2納骨塔，近年來納骨塔位已不敷使用，鎮民一旦往生，必需至外地安葬，且因腹地狹小，每年清明掃墓均造成交通打結，要求擴建聲浪不斷。

北港鎮長蕭永義表示，鎮公所去年即展開府番公墓擴建計畫，將興建第3納骨塔，目前已完成興辦事業計畫與設計標案，即將進行工程標案，所需經費約6000萬元，完工後可提供近萬個納骨塔位，第4納骨塔也在籌畫中。

蕭永義強調公墓服務需與時俱進，除了增建納骨塔，也將在周邊設置生命園區，配合綠美化工程讓公墓公園化，園區內還有小靈堂方便喪家守靈，同時增設停車場，解決掃墓交通阻塞問題。

蕭永義指出，面對新冠疫情延燒，鎮公所今年除加強宣導提早掃墓分散人潮、指派代表減少掃墓人數，也提供線上掃墓服務，讓民眾可以在家祭拜祖先，減少出門染疫機率。

民眾則認為到墓地掃墓是慎終追遠的傳統，線上掃墓只是輔助，目前火葬後入納骨塔已逐漸取代土葬，所以還是希望鎮公所能繼續擴建納骨塔，並打造更完善的掃墓環境。

(中時 )