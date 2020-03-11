民眾黨主席柯文哲手下2愛將張益贍、蔡宜芳被爆出不倫父女戀，張益贍除了辭去北市文化基金會副執行長外，更被桃園市議員王浩宇出具line截圖爆料，張曾密會綠黨，提出拉下民進黨、邊緣時代力量的戰略計畫。經民眾黨中評會查證後決定，開除張的黨籍。北市府則轉述，柯盼張能妥善處理爭議。

北市政府副發言人戴于文證實，張益贍已於11日下午辭去北市文化基金會副執行長一職，張已向市長報告辭職一事，市長則予以尊重，並希望他能妥善處理個人相關爭議。

民眾黨則表示，中央評議委員會上午已做出決議，將中央委員張益贍停權接受調查，蔡宜芳因無黨職，另行調查，並視後續調查結果進行處分。

民眾黨補充，至於下午因後續有事證顯示，張益贍在未經黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反黨章所規範的「正直誠信」原則，嚴重毀損黨的形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

(中時 )