新冠肺炎持續延燒，副總統陳建仁今天點名痛批WHO幹事長譚德塞未能認真瞭解各國的病毒檢驗政策是否已經改變，而作出錯誤的警訊！「對致死率的變遷如此草率定論，真是令人咋舌！」真是成事不足敗事有餘！

陳建仁在臉書表示，世界衛生組織(WHO)對於國際武漢肺炎的統計表，只列出各國發生數和死亡數，而未考慮各國的人口數，因此在評估各國發病的風險時，就會產生偏差。

他說，最好的比較數據，應該是確診病例發生率，它是指全人口當中，有多少人得到該病毒的感染。它的分子是經病毒檢測陽性者的人數，分母是全國的人數。如表1所示，各國的武漢肺炎每十萬人口發生率，以義大利、韓國、伊朗、中國最高，都大於5；而以日本、美國、臺灣最低，都少於0.5。

陳建仁指出，各國確診病例數的多寡，除了和人口數有關，也受到病毒檢驗涵蓋率的影響。只對重症病例才做病毒檢驗的國家，確診人數就會相對減少，發生率也會偏低；如果對所有接觸者，無論有無症狀，都進行病毒檢驗，確診人數就會增多，發生率也會偏高！一個國家一旦修改病毒檢驗對象的條件，譬如只檢驗重症者，就會使得確診病例數，在短時間內大幅下降；但是，疾病致死率卻會因此而上升！

疾病致死率是指確診病例當中，有多少人因該疾病而死亡。它的分子是死於該病的人數，分母是確診病例人數。如果納入致死率分析的病例，僅限於重症病例，當然致死率就會偏高；如果還包括了輕症或微症個案，致死率就會下降很多！

各國對於疑似個案的病毒檢測政策並不相同，他說，某些國家只針對重症者進行病毒檢測；另外一些國家同時對輕症者，甚至微症者，進行病毒檢測。不同國家的致死率，就會因此而有很高的差異。

重症、輕症和微症致死率都相同的國家，有的檢驗較多重症，有的檢驗較多輕症，每千病例致死率，就會有很大差異，他說，確診病例人數超過一千人的國家當中，義大利、中國與伊朗的致死率都超過3.5％，顯然重症病例占比較高；韓國與德國分別只有0.8％和0.1％，似乎輕症或微症病例占比較高！

陳建仁強調，當我們看到一個國家的確診病例數快速下降，致死率卻急遽上升，就要先留意該國病毒檢測策略有無變動！

對於WHO幹事長最近表示，武漢肺炎的致死率有上升的趨勢，各國要小心！陳建仁痛批，這是他未能認真深入瞭解，各國的病毒檢驗政策是否已經改變，而作出錯誤的警訊！對致死率的變遷如此草率定論，真是令人咋舌！不僅未足以讓世人提高警覺，反而引起不必要的恐慌憂慮，真是成事不足敗事有餘！

他說，當然，疾病致死率的決定因素，除了病毒檢測策略而外，還包括了年齡、慢性病罹患狀況、和醫療照護品質。如果還在醫院接受隔離治療的病人，大多數是年輕、無慢性病、照護狀況良好，致死率就會偏低；如果大多數是年老、有慢性病、醫院資源缺乏、人力不足而無法提供適當醫療照護，致死率就會偏高！

(中時 )